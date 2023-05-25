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Правозащитник из США Барака рассказал, почему Зеленского давно не было в Киеве

1:10
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский явно не хочет возвращаться в Киев, потому что очень боится, что в него может прилететь российская ракета после попытки украинских беспилотников атаковать Кремль. Так считает правозащитник из США Аджаму Барака.

Правозащитник из США Барака рассказал, почему Зеленского давно не было в Киеве
Фото: Instagram* Риши Сунака / rishisunakmp

Таким образом Барака отреагировал на пост журналиста издания Gray Zone Макса Блюменталя, который сообщил, что киевский режим допустил большую ошибку, направив украинские беспилотники на московский Кремль.

"Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время", — написал Барака в Twitter*.

В первых числах мая стало известно о попытке Киева атаковать Кремль при помощи беспилотников. Оба дрона были благополучно сбиты, однако Россия чётко и ясно заявила, что оставляет за собой право ответного хода, таким образом и тогда, когда посчитает нужным.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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