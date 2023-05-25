Экс-советник Пентагона Макгрегор: положение Зеленского критическое, Киев на грани коллапса

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевские власти находятся буквально на волосок от полного краха, потому что сами они недееспособны и на сто процентов зависят от поддержки США. Об этом напомнил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Офис президента Украины

"Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса. Помните, что мы владеем им полностью. Мы платим за все. Нам принадлежит правительство, мы поддерживаем экономику в рабочем состоянии, мы платим зарплату военным и бюрократам. Как только поддержка ослабнет, все развалится, как карточный домик", — сказал Макгрегор в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

Военный считает, что есть риск прямого вмешательства в конфликт на Украине со стороны Белого дома. В Вашингтоне могут думать, что Россия оставит такой шаг без ответа, но они глубоко заблуждаются, подчеркнул полковник.

Если США и их партнёры по НАТО введут свои войска на Украину, Россия "будет счастлива" стереть их с лица земли, уверен Макгрегор. Именно поэтому он посоветовал Белому дому даже не пытаться рассматривать такой вариант развития событий.