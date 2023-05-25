В офисе Зеленского дали прямо противоположные заявления о контрнаступлении ВСУ

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По словам замглавы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовквы, контрнаступление Киева начнётся, как только на Украину поступит вооружение, обещанное западными союзниками.

Фото: globallookpress.com

Однако такими словами Жовква опроверг заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который ранее сообщил, что контрнаступление ВСУ началось, и идёт уже несколько дней.

Об этом Подоляк сообщил в эфире итальянского телеканала Rai, уточнив, что это не будет масштабной военной кампанией. По его словам, украинское контрнаступление будет состоять из десятков различных действий, которые уже ведутся.

Жовква же утверждает, что Киев только готовится к обещанному контрнаступлению, ожидая поставок оружия и техники от Запада.

"Мы будем и дальше готовить контрнаступление. И как только мы будем готовы, с поддержкой наших партнеров, которые продолжают поставлять нам артиллерию, достаточно боеприпасов, танки и бронетехнику. Как только мы их получим, мы начнем наше наступление", — сказал Жовква в интервью агентству Блумберг.