Руководитель Украины Владимир Зеленский мог лишиться контроля над государством из-за действий Главного управления разведки (ГУР). Об этом пишет The American Conservative.
По мнению обозревателя издания Брэдли Делвина, попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ свидетельствуют о том, что Зеленского, вероятно, не ознакомили с планами разведки о готовящихся атаках. Как напомнил автор, украинский президент неоднократно обещал своим западным партнёрам не бить по российским регионам.
"Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки?" — предположил журналист.
Делвин допустил, что главу Украины "понизили", заставив его стать "главным сборщиком пожертвований". При этом он подчеркнул: рациональных причин для продолжения поддержки Киева нет. Автор призвал Вашингтон прекратить оказание помощи украинской армии.
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