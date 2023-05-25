TAC: Владимир Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за служб разведки

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Руководитель Украины Владимир Зеленский мог лишиться контроля над государством из-за действий Главного управления разведки (ГУР). Об этом пишет The American Conservative.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По мнению обозревателя издания Брэдли Делвина, попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ свидетельствуют о том, что Зеленского, вероятно, не ознакомили с планами разведки о готовящихся атаках. Как напомнил автор, украинский президент неоднократно обещал своим западным партнёрам не бить по российским регионам.

"Неужели Зеленский потерял контроль над своей страной из-за служб разведки?" — предположил журналист.

Делвин допустил, что главу Украины "понизили", заставив его стать "главным сборщиком пожертвований". При этом он подчеркнул: рациональных причин для продолжения поддержки Киева нет. Автор призвал Вашингтон прекратить оказание помощи украинской армии.