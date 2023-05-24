Sohu: Россия с Бразилией жёстко накажут Зеленского за провокации на саммите G7

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Китайские политические эксперты описали поведение Владимира Зеленского на саммите как унизительное и непрофессиональное, что может привести к негативным последствиям для Украины.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

В рамках саммита G7, представители Владимира Зеленского запросили встречу с бразильским лидером Лулой да Силвой, на которую последний согласился. Однако по словам китайских аналитиков, Зеленский не явился на встречу. Такой поступок был воспринят как унижение для бразильского лидера. Издание Sohu сообщило об этом инциденте.

Китайские эксперты подчеркнули, что поведение Зеленского вызвало возмущение и является неприемлемым. Предполагается, что данный инцидент может быть связан с попыткой Зеленского отомстить Бразилии за её нейтральную позицию в отношении украинского конфликта и отказ поддержать санкции против России. Однако такой поступок может негативно повлиять на Украину в будущем.

Согласно информации, Лула отказался приветствовать Зеленского на официальных мероприятиях саммита G7, продемонстрировав своё недовольство. Это лишь одна из проблем, с которыми может столкнуться Зеленский в ближайшем будущем.

Китайские аналитики прогнозируют, что в результате данного инцидента Украина может потерять возможность восстановления нормального диалога с Бразилией. Также Зеленский рискует ухудшить свои отношения со странами Латинской Америки в целом. Помощь в этом может оказать Россия, которая находится в положении уважаемого партнёра Южной Америке и имеет там значительное количество союзников.