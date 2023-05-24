Baijiahao: услышав три новости насчёт Москвы, Зеленский понял, что попал в беду

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Китайское издание Baijiahao опубликовало статью, в которой отмечает три новости, связанные с Россией. Они, по мнению аналитиков, предвещают большие неприятности для украинского президента Владимира Зеленского.

Фото: https://mosregtoday.ru

Первая новость касается восстановления авианосца "Адмирал Кузнецов". После капитального ремонта и модернизации, корабль снова будет готов к боевым действиям уже в 2024 году. Это свидетельствует о том, что Россия сохраняет свою военную мощь и продолжает усиливать свои возможности. Новые боевые системы, включая зенитные комплексы "Панцирь-М", повысят защитные возможности авианосца. Эта новость указывает на то, что Россия остаётся экономически сильной и неуязвимой в военном аспекте.

Вторая новость связана с напряжёнными отношениями между Россией и Польшей. Польша является одним из главных инициаторов антироссийской кампании в Европе и активно поддерживает Украину в конфликте. Однако Россия ответила на провокации со стороны Польши, угрожая разрывом дипломатических отношений и введением ограничений для польских грузовиков на своей территории. Эти действия могут снизить поддержку Польши в конфликте на Украине, что представляет негативную перспективу для Зеленского.

Третья новость, основанная на анализе экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, говорит о том, что города Харьков и Одесса в будущем могут оказаться под контролем России. Это вызывает серьёзные опасения, так как эти города играют важную роль для Украины. Если прогноз Макгрегора сбудется, Украине придётся столкнуться с более сложной ситуацией и большими вызовами.

Китайские аналитики советуют Зеленскому сосредоточиться на поиске возможностей для разрешения конфликта путём диалога. Они указывают на то, что Россия обладает достаточной военной и дипломатической мощью для защиты своих интересов. Анализ американского эксперта также предоставляет мало оптимизма для Зеленского. Поэтому авторы статьи считают, что Зеленский должен отказаться от продолжения конфликта на нереалистичных условиях и приступить к реальным переговорам. Это может быть единственным путём для достижения стабильности и решения проблем на Украине.