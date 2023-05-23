Китай обостряет технологическую войну с США: Пекин запретил ввоз американских микросхем

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Китайские власти нанесли ответный удар Вашингтону, который ранее ограничил компаниям из Поднебесной доступ к американским высоким технологиям.

Фото: teraprofit.com

Отныне запрещён экспорт в КНР чипов американского производителя микросхем Micron.

Это станет серьёзным ударом для компании из США, отмечают аналитики. Китай и Гонконг закупали четверть всей продукции Micron, только этот рынок приносил более 30 млрд долларов производителю.

Вашингтон уже обвинил Пекин в введении безосновательного запрета и выступил "решительно против ограничений, которые не имеют под собой реальной основы".

Ранее в Госдуме РФ предложили отреагировать на антироссийскую политику Варшавы и запретить польским грузовикам проезд по территории России.