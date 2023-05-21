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Володин предложил запретить проезд польских фур по территории России

1:13
Мир

Власти Польши уже длительное время ведут антироссийскую политику, при этом польские транспортные компании охотно используют территорию нашей страны для своей деятельности.

Володин предложил запретить проезд польских фур по территории России
Фото: РИА Новости

Подобную практику необходимо прекращать, уверен глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны", — заявил спикер в своём Telegram-канале.

Он предложил польским перевозчикам перегружать товары на границе на российские грузовики, что позволит получать деньги за транспортировку гражданам РФ.

"Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро", — отметил Володин.

Политик уточнил, ссылаясь на оценки экспертов, что при введении такого запрета будут вынуждены объявить о банкротстве примерно две тысяч польских транспортных компаний, в которых трудоустроено более 20 тысяч водителей.

Спикер также призвал Варшаву вернуть деньги, потраченные нашей страной на послевоенное восстановление Польши, и оценил сумму в 750 млрд долларов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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