Володин предложил запретить проезд польских фур по территории России

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Власти Польши уже длительное время ведут антироссийскую политику, при этом польские транспортные компании охотно используют территорию нашей страны для своей деятельности.

Фото: РИА Новости

Подобную практику необходимо прекращать, уверен глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны", — заявил спикер в своём Telegram-канале.

Он предложил польским перевозчикам перегружать товары на границе на российские грузовики, что позволит получать деньги за транспортировку гражданам РФ.

"Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 млрд евро", — отметил Володин.

Политик уточнил, ссылаясь на оценки экспертов, что при введении такого запрета будут вынуждены объявить о банкротстве примерно две тысяч польских транспортных компаний, в которых трудоустроено более 20 тысяч водителей.

Спикер также призвал Варшаву вернуть деньги, потраченные нашей страной на послевоенное восстановление Польши, и оценил сумму в 750 млрд долларов.