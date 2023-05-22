РВ: у Артёмовска уничтожен чемпион-легкоатлет Ходаковский, ставший снайпером ВСУ

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В ходе СВО был уничтожен бывший чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский, который после завершения своей спортивной карьеры решил присоединиться к вооруженным силам Украины и стать снайпером ВСУ.

Фото: Телеграм

Молодой спортсмен из города Узин, Киевской области, был известен как талантливый прыгун с шестом. Ходаковский был победителем множества чемпионатов и представителем киевской сборной по легкой атлетике.

Однако судьба Ходаковского приняла трагический оборот, когда он решил оставить спорт и вступить в ряды ВСУ. 15 мая Ходаковский попал в "Бахмутскую мясорубку" и был ликвидирован, сообщает "Русская Весна".