В ходе СВО был уничтожен бывший чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский, который после завершения своей спортивной карьеры решил присоединиться к вооруженным силам Украины и стать снайпером ВСУ.
Молодой спортсмен из города Узин, Киевской области, был известен как талантливый прыгун с шестом. Ходаковский был победителем множества чемпионатов и представителем киевской сборной по легкой атлетике.
Однако судьба Ходаковского приняла трагический оборот, когда он решил оставить спорт и вступить в ряды ВСУ. 15 мая Ходаковский попал в "Бахмутскую мясорубку" и был ликвидирован, сообщает "Русская Весна".
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