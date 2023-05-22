Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жителям Уфы предлагают зарабатывать до 150 тысяч в месяц
Генерал ФСБ Михайлов оценил введение режима КТО в Белгородской области
В школы Подмосковья внедрят уникальную цифровую систему
ВС РФ захватили американский БТР MaxxPro в боях в Белгородской области
К России подбираются африканская чума, ящур и птичий грипп
В отношении шутника с игрушечным пистолетом в Красноярске завели уголовное дело
360kuai: Байден сделал роковое заявление, узнав о произошедшем в Бахмуте
Бывший чешский дипломат Друлак рассказал, когда будет покончено с Зеленским
Ходаковский рассказал, на кого работает время — на Россию или на ВСУ

РВ: у Артёмовска уничтожен чемпион-легкоатлет Ходаковский, ставший снайпером ВСУ

0:43
Мир

В ходе СВО был уничтожен бывший чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский, который после завершения своей спортивной карьеры решил присоединиться к вооруженным силам Украины и стать снайпером ВСУ.

РВ: у Артёмовска уничтожен чемпион-легкоатлет Ходаковский, ставший снайпером ВСУ
Фото: Телеграм

Молодой спортсмен из города Узин, Киевской области, был известен как талантливый прыгун с шестом. Ходаковский был победителем множества чемпионатов и представителем киевской сборной по легкой атлетике.

Однако судьба Ходаковского приняла трагический оборот, когда он решил оставить спорт и вступить в ряды ВСУ. 15 мая Ходаковский попал в "Бахмутскую мясорубку" и был ликвидирован, сообщает "Русская Весна".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
"Турпром": путешественник из РФ пожаловался на напряжённую обстановку в Стамбуле
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
В Бахмуте остались ВСУ, которых бросили при отступлении
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Последние материалы
В школы Подмосковья внедрят уникальную цифровую систему
ВС РФ захватили американский БТР MaxxPro в боях в Белгородской области
К России подбираются африканская чума, ящур и птичий грипп
В отношении шутника с игрушечным пистолетом в Красноярске завели уголовное дело
360kuai: Байден сделал роковое заявление, узнав о произошедшем в Бахмуте
Бывший чешский дипломат Друлак рассказал, когда будет покончено с Зеленским
Ходаковский рассказал, на кого работает время — на Россию или на ВСУ
Мария Шукшина разгромила российское ТВ: "Воспитаем прекрасную нацию дебилов"
Боррель: я не критикую, а хвалю Индию за покупку нефти в России
Диетолог Гинзбург назвал три напитка, которые опасны для людей с сердечными заболеваниями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников