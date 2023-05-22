NetEase: канцлер Германии выступил с неожиданной речью о России, но умолчал о главном

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с неожиданной речью об отношениях России и Запада, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: u-f.ru

На днях во время конференции Global Solutions Summit Олаф Шольц заявил, что с началом украинского конфликта страны Африки и Азии не стали осуждать Россию, так как недовольны двойными стандартами Запада, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Подчёркивается, что тем самым германский канцлер признал, что многие государства не желают поддерживать политику США и Евросоюза не только по отношению к России, но и к любой другой стране в принципе.

"Возможно, на Западе завелся "крот"? Слова "двойные стандарты" сорвались с губ Шульца. Вот только не забыл ли он о главном? Германия также является одной из западных стран и кровно заинтересована в западном порядке. В Германии также существует множество двойных стандартов! Берлин требует от России прекратить военные операции на Украине, но Шольц умолчал о причине возникновения этого конфликта — расширение НАТО на Восток", — подчёркивают авторы материала.

По мнению авторов материала, канцлер Германии отчётливо видит суть двойных стандартов. И это свидетельство того, что на Западе осознают, почему всё больше стран выступают против так называемого порядка, основанного на правилах.

Заметим, что с этим утверждением можно поспорить. На днях на саммите G7 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, будто страны глобального Юга разочаровались в России и Китае.

По её мнению, государства глобального Юга ищут альтернативные источники финансирования. А потому для стран Группы семи и их партнёров открывается окно возможностей.

В общем, судя по всему, далеко не все среди руководителей западных стран или Евросоюза готовы принять мнение Шольца о двойных стандартах Запада.