По сообщению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину было доложено о попытке украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской области.
Соответствующие данные были представлены президенту Минобороны, ФСБ и Погранслужбой.
В данный момент проводится выдавливание членов украинской ДРГ и их уничтожение, добавил Песков.
"Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что попытка прорыва украинскими диверсантами именно сейчас происходит не случайно.
"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска”, — пояснили в Кремле.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.