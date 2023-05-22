Песков: Путину сообщили о попытке проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область

По сообщению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину было доложено о попытке украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской области.

Фото: РИА Новости

Соответствующие данные были представлены президенту Минобороны, ФСБ и Погранслужбой.

В данный момент проводится выдавливание членов украинской ДРГ и их уничтожение, добавил Песков.

"Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно", — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что попытка прорыва украинскими диверсантами именно сейчас происходит не случайно.

"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артёмовска”, — пояснили в Кремле.