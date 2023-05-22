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Капитан Климов оценил страх Британии перед Россией: "Звенья одной цепи"

1:27
Мир

Запад продолжает проводить информационную кампанию против России. Именно поэтому британские аналитики запугивают местных жителей, говоря про "чудо-оружие" Владимира Путина, которое способно полностью разрушить инфраструктуру Соединённого Королевства. Об этом заявил капитан третьего ранга запаса Максим Климов в беседе с Pravda.Ru.

Капитан Климов оценил страх Британии перед Россией: "Звенья одной цепи"
Фото: phonoteka.org

Ранее аналитик Крис Плезанс предупредил: Москва намерена нанести удар энергетическим кабелям Британии, что приведёт к "катастрофическим последствиям".

"Бред сивой кобылы. Звенья одной цепи, как, например, заявление о планах по захвату Прибалтики. Это не имеет никакого основания", — прокомментировал Климов.

Капитан отметил, что подводные кабели могут быть уничтожены при помощи атомных подводных лодок. Однако у субмарин ВМФ РФ есть свои задачи, которые никак не связаны с Лондоном, подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Более того, если опасения британских экспертов оправдаются, то ни о какой "катастрофе" не может идти и речи. Во-первых, Лондон восстановит всё в короткие сроки. Во-вторых, в Британии разветвлённая сеть кабелей, поэтому высказывания о нарушении работы здравоохранения, экономики и мобильной связи — всего лишь один из элементов информационной войны, сделал вывод Климов.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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