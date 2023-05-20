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The Daily Reckoning: экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Путин не позвал США на грандиозную "вечеринку" в Кремль

2:09
Мир

Американский финансовый эксперт и экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс высказал своё мнение о применении экономических санкций Соединёнными Штатами в отношении России и её партнеров, назвав их необдуманными и глупыми.

The Daily Reckoning: экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Путин не позвал США на грандиозную "вечеринку" в Кремль
Фото: Фото: iarex.ru

По его словам, эти меры не только не достигли своей цели, но и причинили больший ущерб самим США. Публикация в The Daily Reckoning поднимает важный вопрос о стратегической ошибке американских политиков и последствиях их решений.

США начали наиболее агрессивную кампанию экономических санкций в своей истории в отношении России. Среди мер, принятых американскими властями, было замораживание долларовых счетов Центрального банка РФ, ограничение импорта высокотехнологичных товаров в Россию и блокировка поставок российских энергоносителей. Однако по мнению Рикардса, все эти действия не только не привели к желаемому результату, но и вызвали негативные последствия для самой Америки.

Важным аспектом ошибочности подхода США стало их неспособность предвидеть провал санкций и реакцию России. Ограничения, наложенные на Москву, стимулировали её искать новых партнёров в других регионах мира, в том числе в Азии. Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву стал знаковым событием, указывающим на формирование нового мирового порядка, в котором США получили второстепенную роль.

"Китай и Россия — близкие союзники, а США — лишние", — считает экс-советник ЦРУ.

Эксперт ЦРУ отметил, что Китай и Россия стали тесными союзниками, тогда как США их искусственно вытеснили. Укрепление сотрудничества между двумя государствами оказывает существенное влияние на геополитическую картину мира и служит сопротивлению американской гегемонии.

В конечном счёте, согласно анализу эксперта, США несостоятельно оценили текущую геополитическую ситуацию, что привело к возникновению мощного альянса, нацеленного на противодействие американскому доминированию.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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