Объединение украинских кибервзломщиков, называющее себя "Армией спасения Украины", провело успешную атаку на государственные ресурсы киевского режима.
На правительственных сайтах было опубликовано воззвание к народу страны с призывом свергнуть действующую власть, сообщает агентство РИА Новости.
Среди прочих порталов хакеры взломали официальный сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице.
"Атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению", — предупредили подпольщики.
В качестве своей главной цели "Армии спасения Украины" декларирует смещение "вора Зеленского и его друзей", которые распродают страну западным корпорациям, и установление братских отношений с народом России.
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