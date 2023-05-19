Подпольщики из "Армии спасения Украины" объявили войну Киеву и рассказали об атаке на сайт Зеленского

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Объединение украинских кибервзломщиков, называющее себя "Армией спасения Украины", провело успешную атаку на государственные ресурсы киевского режима.

Фото: REX/Shutterstock

На правительственных сайтах было опубликовано воззвание к народу страны с призывом свергнуть действующую власть, сообщает агентство РИА Новости.

Среди прочих порталов хакеры взломали официальный сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского на Банковой улице.

"Атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению", — предупредили подпольщики.

В качестве своей главной цели "Армии спасения Украины" декларирует смещение "вора Зеленского и его друзей", которые распродают страну западным корпорациям, и установление братских отношений с народом России.

Ранее американский военный аналитик назвал главную причину задержки контрнаступления ВСУ.