INN Poland: жители Польши высмеяли пропаганду об уровне жизни на общественном телевидении

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Жизнь в Польше можно сравнить с настоящем раем на земле. Именно такую картину видят зрители местного телевидения. В эфире программы "Известия" на польском телеканале TVP заявили, что экономика растёт, инфляция снижается, а поляки получают социальные пособия. Однако в реальности уровень жизни не такой "сказочный", сообщает INN Poland.

Фото: w-dog.ru

На экранах зрителей появился график, который доказывает, что жизнь поляков улучшается. Пользователи Сети высмеяли представленные данные и "поблагодарили" правящую партию.

"Если эта тенденция сохранится, то через 308 дней еда будет бесплатной", — иронично отметил один из комментаторов.

Затем были представлены данные по экономике, из которых следует, что в первом квартале 2023 года ВВП Польши сократился на 0,2 процента. Это было бы положительным сюрпризом для экономистов, но на самом деле ситуация остаётся сложной. Пользователи сети раскритиковали канал за выборочное представление данных.

"Для TVP мировая история начинается в 2015 году", — говорится в комментариях.

Кроме того, в эфире рассказали, что министр национальной обороны Мариуш Блащак получил награду "Человек года" по версии "Ольштынской газеты". Однако поляки напомнили про снаряд, который был найден в окрестностях Быдгоща.

"За то, что обезвредил ракету силой воли", — прокомментировали пользователи награду главы Минобороны.