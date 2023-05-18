Эксперт Шаповалов: Украине не светит план Маршалла — у Запада другая цель

США лишь обещают восстановить Украину, у них другая цель, пояснил в беседе с Pravda.Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов. Все мечты Киева о плане Маршалла заведомо ожидают провал.

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Как подчеркнул эксперт, Запад раздувает конфликт на Украине явно не для того, чтобы потом восстанавливать её из руин. Ранее ООН обнародовала доклад, в котором заявила, что стоимость "ремонта" Незалежной возросла до $411 млрд.

"Чьи деньги, Зин?"

Вопрос восстановления Украины муссируется с начала СВО. Пообещали поднять "из руин" все кому не лень, однако, по словам эксперта, Киев должен быть очень наивен, если верит, что цель Запада не в собственной выгоде.

"Никаким украинским политикам не стоит рассчитывать на то, что повторится план Маршалла в отношении Украины. Очевидно, что Запад, конечно, будет стремиться украсть российские деньги, те самые 300 миллиардов, о которых идёт речь, которые есть на Западе", — пояснил Шаповалов.

Однако здесь встаёт вопрос: как сделать это законно? Никаких механизмов изъятия российских денег ни у Запада, ни у ЕС нет, потому Украину кормят обещаниями о восстановлении страны за счёт "проигравшей" России.

Большая "зрада"

Как подчеркнул эксперт, Украина нужна Западу, пока тот считает, что таким образом ослабляет Россию. Как только в этом не станет необходимости, Киев пойдёт собирать "останки" экономики. При этом эксперт уточнил, что ни в одной из военных кампаний Штаты не "покрывали расходы" странам после окончания конфликта.

"Будет банкротство страны и будет распил, распродажа оставшихся активов западным странам. То есть не восстановление дееспособной экономики, а её, извините, раздербанивание, приватизация западными компаниями", — считает эксперт. — Давайте вспомним, а где-то американцы, кроме пресловутого плана Маршалла, что-то восстанавливали?"

Ни в Ираке, ни Югославии, ни в Сирии американцы не сделали ничего, чтобы восстановить страну после конфликта, так с чего украинцы взяли, что будет по-другому, резюмировал Шаповалов.