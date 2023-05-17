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Американский эксперт Тайлер Роговей прокомментировал уничтожение "Кинжалом" ЗРК Patriot в Киеве

Мир

Американский военный эксперт Тайлер Роговей выразил мнение о возможностях российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Он отметил, что ракеты успешно уничтожили систему ПВО Patriot в Киеве.

Американский эксперт Тайлер Роговей прокомментировал уничтожение "Кинжалом" ЗРК Patriot в Киеве
Фото: wikimedia.org

В своей статье для War Zone, эксперт подчеркнул, что высокие технические характеристики ракеты "Кинжал" делают её идеальным оружием для поражения батарей ПВО. Он указал, что системы ПВО, включая ЗРК Patriot, являются уязвимыми из-за радаров, которые излучают сильные электромагнитные сигналы, а также из-за их относительной неподвижности. Даже передовая модификация Patriot требует времени для передвижения, что делает их привлекательной целью для российских атак.

Инцидент в Киеве, когда российская ракета уничтожила многофункциональную радиолокационную станцию и пять пусковых установок системы ПВО Patriot, подтвердил предположения об уязвимости таких батарей. Роговей отметил, что такие события не вызывают удивления, учитывая потенциал и эффективность гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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