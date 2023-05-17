Авторы издания Sohu рассказывают об успешной атаке российских войск, которая привела к уничтожению системы ПВО США — ЗРК Patriot. Китайские эксперты отмечают, что киевский режим и НАТО отказываются признать этот факт.
Согласно публикации, гиперзвуковая ракета "Кинжал" точно поразила цель в Киеве, несмотря на попытки украинского режима перехватить её. Экипаж ЗРК Patriot в отчаянии выпустил все свои зенитные ракеты, однако ни одна из них не смогла остановить "Кинжал". В результате, как утверждается, весь комплекс ПВО был уничтожен, включая 30 зенитных ракет, каждая из которых стоит более 5 миллионов долларов. Общий ущерб для ВСУ и США оценивается в более чем 150 миллионов долларов.
Статья подчеркивает, что для Пентагона инцидент с уничтожением ЗРК Patriot имеет большое значение. Это свидетельствует о недостаточной надежности американских систем противовоздушной обороны, несмотря на их рекламируемую эффективность. Кроме того, ситуация опровергает заявления со стороны Киева о возможности американских ЗРК перехватывать гиперзвуковые ракеты РФ.
Аналитики из Китая добавляют, что "сбитые" ракеты "Кинжал", представленные украинскими властями, оказались лишь мусором или снарядами-приманками для отвлечения ПВО. Уничтожение ЗРК Patriot, по их мнению, окончательно разоблачило пропаганду и поставило точку в этом вопросе, связанном с проамериканской риторикой.
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