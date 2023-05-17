На своем популярном YouTube-канале Эррол Маск, отец Илона Маска, вызвал немалый резонанс своими высказываниями об американском президенте Джо Байдене и президенте Украины Владимире Зеленском.
В своих комментариях он нескрываемо критикует обоих лидеров и делится своими сомнениями по поводу политической ситуации в обеих странах.
Эррол Маск высказал своё недоверие к рассказам о "хорошей" Украине и "плохой" России. Он напомнил, что это на Украине находятся американские лаборатории, занимающиеся производством биологического оружия, а не в РФ. Он также подчеркнул, что президент Украины является стенд-ап комиком, что вызывает у него недоумение.
В отношении американского президента Маск выразил свою уверенность в том, что страной фактически управляют "кучка неудачников".
"Мне кажется, что США управляет кучка неудачников, которые мстят за то, что с ними годами обращались как с неудачниками", — заявил Маск.
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