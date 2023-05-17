Советник Пушилина Гагин рассказал, какие последствия ждут Киев после уничтожения ЗРК Patriot

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Новые поставки оружия Украине окажутся под угрозой после удара ВС РФ по американским системам Patriot в Киеве. В этом уверен советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: wikimedia.org

Чиновник отметил, что уничтожение системы Patriot показало, что она не настолько боеспособна, как убеждают в этом американцы.

"Она (установка Patriot) была уничтожена достаточно несложно, и я так думаю, что наши ВКС смогут повторить этот успех. Это скорее всего скажется на возможных поставках других таких же систем из стран НАТО для Украины", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Гагин считает, что Запад может прекратить поставки современных высокоточных вооружений Киеву ввиду того, что украинская сторона теряет их "ежедневно".

Самое плохое для американцев и их союзников, что их современные вооружения теряются не во время боя — российские военные захватывают их в рабочем состоянии. А это значит, что западные военные технологии оказываются в руках русских, а НАТО не может себе этого позволить, добавил Гагин.