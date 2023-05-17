Эксперт Ниязбаев объяснил, изменятся ли отношения Турции и РФ в случае победы Кылычдароглу

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Главред "МК-Турция", автор Telegram-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев оценил в интервью Pravda.Ru, как будут развиваться отношения между Анкарой и Москвой в случае смены власти на турецкой территории.

По его словам, если победу одержит лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, внешняя политика Турции вряд ли серьёзно изменится. Он напомнил, что недавно турецкий политик направил письмо в МГИМО, где сообщил о намерении улучшать отношения с Россией.

"Кылычдароглу говорил, что Турция будет придерживаться заветов Ататюрка "мир в стране и мир во всём мире", то есть не будет вести особо амбициозную внешнюю политику, где она может принимать участие в конфликтах. Нынешняя Турция считает, что ей следует участвовать в конфликтах, потому что она должна сидеть за столом переговоров. Если ты не участвуешь, тебя никто не слушает, с тобой ничего не обсуждают", — сказал Ниязбаев в беседе с Pravda.Ru.

Он добавил, что Запад продолжит оказывать давление на Турцию при смене власти, но Анкара вряд ли поддержит западные санкции в отношении Москвы. Как пояснил эксперт, ограничения в первую очередь ударят по Турции, поэтому для неё присоединение к санкционной политике будет нелогичным.

Если Анкара примет одну из сторон конфликта и утвердит ограничительные меры, она "больше потеряет материально", уточнил Ниязбаев.

15 мая стали известны итоги первого тура выборов в Турции. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу — 45%. Сейчас в стране идёт подготовка к новому этапу голосования.