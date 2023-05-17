Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подполковник Иванников заявил о планах Польши и Литвы вторгнуться в Белоруссию
Доктор наук объяснил, почему указ Хрущёва о передаче Крыма Украине был нелегитимным
Российская певица Орбакайте показала, как её дочь добирается до американской школы
Политолог Михайленко: финский забор на границе с Россией за €380 млн — декорация для НАТО
Диетолог: главное для поддержания бодрости
Политолог Ищенко объяснил западный замысел стратегии контрнаступления Украины
NGS.RU: врач-нутрициолог Полежаева сообщила гражданам РФ, почему не получается похудеть к лету
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Специалисты перечислили действенные способы борьбы с тараканами

Эксперт Ниязбаев объяснил, изменятся ли отношения Турции и РФ в случае победы Кылычдароглу

1:49
Мир

Главред "МК-Турция", автор Telegram-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев оценил в интервью Pravda.Ru, как будут развиваться отношения между Анкарой и Москвой в случае смены власти на турецкой территории.

По его словам, если победу одержит лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, внешняя политика Турции вряд ли серьёзно изменится. Он напомнил, что недавно турецкий политик направил письмо в МГИМО, где сообщил о намерении улучшать отношения с Россией.

"Кылычдароглу говорил, что Турция будет придерживаться заветов Ататюрка "мир в стране и мир во всём мире", то есть не будет вести особо амбициозную внешнюю политику, где она может принимать участие в конфликтах. Нынешняя Турция считает, что ей следует участвовать в конфликтах, потому что она должна сидеть за столом переговоров. Если ты не участвуешь, тебя никто не слушает, с тобой ничего не обсуждают", — сказал Ниязбаев в беседе с Pravda.Ru.

Он добавил, что Запад продолжит оказывать давление на Турцию при смене власти, но Анкара вряд ли поддержит западные санкции в отношении Москвы. Как пояснил эксперт, ограничения в первую очередь ударят по Турции, поэтому для неё присоединение к санкционной политике будет нелогичным.

Если Анкара примет одну из сторон конфликта и утвердит ограничительные меры, она "больше потеряет материально", уточнил Ниязбаев. 

15 мая стали известны итоги первого тура выборов в Турции. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу — 45%. Сейчас в стране идёт подготовка к новому этапу голосования.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
МК: граждан из РФ проинформировали, как реагировать на антироссийские выкрики в Турции
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Ночная атака на Киев была исключительной по плотности
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
ВС РФ придётся бить на поражение по всей Украине — Онуфриенко
ВС РФ придётся бить на поражение по всей Украине — Онуфриенко
Последние материалы
Доктор наук объяснил, почему указ Хрущёва о передаче Крыма Украине был нелегитимным
Российская певица Орбакайте показала, как её дочь добирается до американской школы
Политолог Михайленко: финский забор на границе с Россией за €380 млн — декорация для НАТО
Диетолог: главное для поддержания бодрости
Бобовые растения для выращивания в саду: какие выбрать
Политолог Ищенко объяснил западный замысел стратегии контрнаступления Украины
Эксперт Ниязбаев объяснил, изменятся ли отношения Турции и РФ в случае победы Кылычдароглу
NGS.RU: врач-нутрициолог Полежаева сообщила гражданам РФ, почему не получается похудеть к лету
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Специалисты перечислили действенные способы борьбы с тараканами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников