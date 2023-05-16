Эрдоган нацелен "на ещё более крупную победу" во втором туре выборов

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен "увенчать успех" во втором туре президентских выборов, которые пройдут 28 мая. Об этом лидер государства официально заявил в своих социальных сетях.

Фото: РИА Новости

"Мы упорно боролись [в первом туре] без провокаций, не обращая внимания на давление, не отчаиваясь, не сдаваясь перед лицом трудностей… Теперь пришло время увенчать успех, которого мы достигли 14 мая, ещё более крупной победой".

На данный момент идёт плодотворная подготовка к следующему этапу президентских выборов: Эрдоган активно работает со своей командой для того, чтобы воплотить свои идеи и цели в жизнь.

Напомним, что ранее, 15 мая, стали известны результаты первого тура президентских выборов: действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов, в то время как его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 45%.