WSWS: Британия на каждом этапе конфликта с Россией возглавляет эскалацию НАТО

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Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Теперь ВСУ могут нанести удар не только по Крыму, но и вглубь российской территории. Об этом заявили аналитики издания WSWS.

Фото: karaulovlife.ru

"Это подтверждает роль Великобритании как главного провокатора в войне НАТО против России. В этих условиях единственное, что предотвратило начало прямой войны между Великобританией и Россией, — это сдержанность Кремля", — отметили эксперты.

На каждом этапе украинского конфликта Лондон возглавляет эскалацию со стороны НАТО. Британский империализм играет центральную роль в осуществлении совместной программы обучения и оснащения украинской армии, одновременно устраивая неоднократные антироссийские провокации.

Лондон предоставил Киеву Storm Shadow из-за своей политической и экономической слабости. Таким образом Британия хочет оказаться наравне с другими странами Запада, которые поставляют военную помощь Украине, полагают аналитики.

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