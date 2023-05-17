Политолог Яков Кедми: на востоке Польши зафиксировали повышение уровня радиации

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В восточной части Польши зарегистрировали резкое повышение радиационного уровня. Об этом заявил политолог, экс-глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Фото: theins.ru

Он отметил, что, согласно данным измерительных приборов, в Люблине уровень висмута превышен в 6-7 раз. Как пояснил политолог, висмут является продуктом распада обеднённого урана, используемого в снарядах.

"В комментариях поляки пишут, что радиационная угроза пришла из Хмельницкой области", — уточнил Кедми в Telegram-канале.

Эксперт добавил, что уровень радиации вырос на территории Польши после уничтожения 649-го авиационного склада украинской армии.

Ранее военный эксперт Сергей Колясников проинформировал о ликвидации объекта ВСУ в Хмельницком, где хранились урановые боеприпасы, поставленные Британией. По его словам, для тушения пожара использовались специальные роботы, управляемые дистанционно.