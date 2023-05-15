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Немецкого журналиста Вебера возмутило заявление Зеленского об условиях мира на Украине

1:20
Мир

Немецкий журналист Иоахим Вебер раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского после заявления о том, что мир на территории его страны возможен лишь на условиях Киева.

Немецкого журналиста Вебера возмутило заявление Зеленского об условиях мира на Украине
Фото: tvc.ru

Такие слова украинский президент произнёс во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. По мнению Вебера, предложения по урегулированию конфликтной ситуации необходимо соотносить с реальной обстановкой.

"Меня раздражает позиция Зеленского, согласно которой люди открыты для мирных инициатив, если они исходят от Украины", — цитирует журналиста издание Focus.

Репортёр также призвал западных лидеров перестать притворяться, что их не волнует, сколько будут длиться боевые действия и как они завершатся. Как подчеркнул Вебер, США и их союзники регулярно говорят о поставках оружия Киеву, однако забывают рассуждать о политических путях преодоления кризиса. Он считает, что миру на Украине могут поспособствовать "незападные посредники".

Ранее пользователи Сети осудили Зеленского за отказ от переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. Читатели убеждены, что диалог Москвы и Киева возобновится, когда администрация США "моргнёт" украинскому руководству.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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