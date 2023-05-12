Захарова высмеяла Зеленского из-за запрета выступить на Евровидении

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Президент Украины Владимир Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам "Евровидения", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: https://s16.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11228325/inx960x640.jpg

Ранее организаторы конкурса отказали украинскому лидеру в выступлении с обращением на "Евровидении".

"А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию", — пошутила Захарова.

Киев планировал по традиции обратиться к участникам и их странам и рассказать о ситуации на Украине и ходе конфликта. И, вероятно, как обычно попросить больше денег и оружия.

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