Президент Украины Владимир Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам "Евровидения", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее организаторы конкурса отказали украинскому лидеру в выступлении с обращением на "Евровидении".
"А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию", — пошутила Захарова.
Киев планировал по традиции обратиться к участникам и их странам и рассказать о ситуации на Украине и ходе конфликта. И, вероятно, как обычно попросить больше денег и оружия.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.