Численность армянских военнослужащих, получивших ранения при обстрелах на границе с Республикой Азербайджан, выросла до четырёх. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба Минобороны Армении.
Состояние двух военных медики оценивают как удовлетворительное, а двух других — средней тяжести. Опасности для их жизней на данный момент нет, заявили в ведомстве.
Напомним, утром в четверг, 11 мая, Азербайджан и Армения предъявили друг другу обвинения в обстрелах на государственной границе.
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