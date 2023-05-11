Минобороны Армении: при обстрелах на границе с Азербайджаном ранены четверо военных

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Численность армянских военнослужащих, получивших ранения при обстрелах на границе с Республикой Азербайджан, выросла до четырёх. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба Минобороны Армении.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Состояние двух военных медики оценивают как удовлетворительное, а двух других — средней тяжести. Опасности для их жизней на данный момент нет, заявили в ведомстве.

Напомним, утром в четверг, 11 мая, Азербайджан и Армения предъявили друг другу обвинения в обстрелах на государственной границе.