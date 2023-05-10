На территории Москвы пройдёт официальная встреча между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзоян и главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамовым. Дата переговоров назначена на 19 мая, сообщает пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
"Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут 19 мая в Москве по приглашению российской стороны".
Ранее, 14 мая, представители Армении и Ащребайджана встретились с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе для обсуждения международной повестки и обсуждения потенциального сотрудничества.
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