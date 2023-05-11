Укронацисты за последние сутки подвергли обстрелам 11 населённых пунктов Херсонской области. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Новой Каховки.
Из заявления ведомства следует, что представители преступного киевского режима продолжают наносить массированные удары по гражданской инфраструктуре населённых пунктов, расположенных на левобережье региона.
Под обстрелы ствольной артиллерии укронацистов попали за минувшие сутки: Солонцы, Крынки, Каиры, Алёшки, Днепряны, Песчановка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Каховка и Новая Каховка, а также Великая Лепетиха. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
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