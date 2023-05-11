ВСУ за минувшие сутки обстреляли 11 населённых пунктов Херсонской области

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Укронацисты за последние сутки подвергли обстрелам 11 населённых пунктов Херсонской области. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Новой Каховки.

Фото: inosmi.ru

Из заявления ведомства следует, что представители преступного киевского режима продолжают наносить массированные удары по гражданской инфраструктуре населённых пунктов, расположенных на левобережье региона.

Под обстрелы ствольной артиллерии укронацистов попали за минувшие сутки: Солонцы, Крынки, Каиры, Алёшки, Днепряны, Песчановка, Казачьи Лагеря, Кардашинка, Каховка и Новая Каховка, а также Великая Лепетиха. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.