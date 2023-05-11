Вашингтон не просто так признал соответствующую роль Китая в решении украинского конфликта и миротворческую миссию КНР, заявил китайский военный аналитик Сун Чжунпин.
По его словам, США не откажутся от цели ослабить Москву, потому Белому дому нужен Пекин, чтобы отговорить Россию от решительного удара по Украине в случае успеха весеннего контрнаступления ВСУ.
"И если Россия не послушает Китай, то ему придется присоединиться к США и странам Запада в наложении против неё санкций", — отметил эксперт в издании Global Times.
Чжунпин заверил, что в КНР прекрасно видят готовящуюся американскую "ловушку" и никогда не забывали, как Вашингтон умеет предавать тех, кого называют союзником.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.