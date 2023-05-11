Global Times: США загоняют Китай в ловушку с помощью Украины

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Вашингтон не просто так признал соответствующую роль Китая в решении украинского конфликта и миротворческую миссию КНР, заявил китайский военный аналитик Сун Чжунпин.

Фото: РИА Новости

По его словам, США не откажутся от цели ослабить Москву, потому Белому дому нужен Пекин, чтобы отговорить Россию от решительного удара по Украине в случае успеха весеннего контрнаступления ВСУ.

"И если Россия не послушает Китай, то ему придется присоединиться к США и странам Запада в наложении против неё санкций", — отметил эксперт в издании Global Times.

Чжунпин заверил, что в КНР прекрасно видят готовящуюся американскую "ловушку" и никогда не забывали, как Вашингтон умеет предавать тех, кого называют союзником.

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