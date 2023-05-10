Не допустить дальнейшего продвижения российских сил по территории Украины Киев может единственным способом — заставить США развязать полномасштабную войну с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник ВВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По словам военного эксперта, украинской армии уже больше некем восполнять потери личного состава.
"Украинцы потеряли убитыми более 300 тысяч военных. Отчаявшийся режим в Киеве будет делать всё что угодно, чтобы вовлечь Соединённые Штаты в войну на своей стороне", — пояснил МакГрегор подписчикам своего YouTube-канала.
Он добавил, что именно это число потерь ВСУ называют независимые американские эксперты.
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