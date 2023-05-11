Китай будет придерживаться четырёх принципов Си Цзиньпина в вопросе украинского конфликта, заявили в МИД КНР. Как уточнили в ведомстве, страна продолжит следовать "конструктивному" курсу.
При этом в МИД подчеркнули, что принципы, выдвинутые председателем Китая, должны соблюдаться неукоснительно. Так, речь идёт о:
"Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, которые обязательно должны соблюдаться. Это отправная точка, исходя из которой китайская сторона будет занимать позицию по украинскому кризису", — резюмировали в МИД КНР.
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