Китай назвал четыре принципа Пекина по конфликту на Украине: Это отправная точка

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Китай будет придерживаться четырёх принципов Си Цзиньпина в вопросе украинского конфликта, заявили в МИД КНР. Как уточнили в ведомстве, страна продолжит следовать "конструктивному" курсу.

Фото: .globaltimes.cn

При этом в МИД подчеркнули, что принципы, выдвинутые председателем Китая, должны соблюдаться неукоснительно. Так, речь идёт о:

уважении к суверенитету,

соблюдении Устава ООН,

принятии во внимание обеспокоенности каждой из сторон,

и мирных методах для урегулирования конфликта.

"Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, которые обязательно должны соблюдаться. Это отправная точка, исходя из которой китайская сторона будет занимать позицию по украинскому кризису", — резюмировали в МИД КНР.