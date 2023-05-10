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Марков проанализировал статью New York Times об ошибках Путина в СВО

1:30
Мир

Политолог Сергей Марков оценил статью американского журналиста о просчётах Владимира Путина в деле проведения спецоперации на Украине.

Марков проанализировал статью New York Times об ошибках Путина в СВО
Фото: kremlin.ru

Марков рассказал, что издание США The New York Times опубликовало статью Томаса Фридмана, в которой перечисляются ошибки президента РФ.

В упрёк лидеру РФ ставится уверенность в лёгком взятии Киева.

"Он не может выиграть войну. Но не может и проиграть войну. И не может и остановиться. И он просто пытается затянуть войну и как-то найти выход из ситуации. У Путина не было плана Б. И это просто глупо", — приводит Марков тезисы статьи американской газеты.

Политолог отметил, что публикация отражает мышление правящих кругов США, которые считают себя самыми умными и хитрыми. Марков объяснил, что в головах американских властей присутствуют мысли о свержении Владимира Путина и недопущении ядерной войны.

"Они сообщают всем мировым лидерам, что Путин слаб и на него нельзя сделать ставку. Эта статья и удар дронов по Кремлю это начало "гона Путина", — выразил своё мнение политический эксперт.

Марков посоветовал Владимиру Путину проявить "настоящее азиатское коварство" и переиграть своих врагов.

Ранее New York Times сообщало, что США устанавливают на Украине датчики для определения силы радиации и ядерного взрыва.

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От этого указа Путина на Западе началась истерика!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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