NYT: США устанавливают на Украине датчики для определения силы радиации и ядерного взрыва

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Американские специалисты занимаются установкой на Украине датчиков, способных улавливать радиацию, а также фиксировать местоположение ядерного взрыва и его мощность. Об этом сообщает издание New York Times.

"Если на Украине случится ядерная катастрофа, будь то выброс радиации из атомного реактора или взрыв ядерного оружия… анализ ученых будет быстро предоставлен органам правительства США и центрам принятия решений в регионе", — говорится в статье.

Авторы утверждают, что это делается для того, чтобы вовремя принять меры для защиты здоровья граждан.

Киевские власти дали американцам "добро" на установку этих датчиков на всей территории Украины. Параллельно Вашингтон руководит сбором необходимых данных и подготовкой специалистов.

В США заявили, что размещение сенсоров поможет точно установить, какая сторона является виновной за ядерный взрыв, если таковой произойдёт. При этом авторы отметили, что если источником катаклизма станет не ракета, а специально доставленное на место ядерное оружие, то выявить виновного не получится.

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