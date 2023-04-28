Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: боевики ВСУ показали новое видео "дороги смерти" в Бахмут
"Может содержать мышьяк": врач предупредила об опасности воды из-под крана
Адвокат Елены Блиновской попросил суд заменить ей домашний арест на запрет на определённые действия
Украинский военный эксперт Черник: Россия обязательно распадётся, но не сейчас
Врач Александр Мясников назвал гражданам РФ признаки предиабета
Потерь ВСУ под Купянском "нет": пропавшие без вести, несуществующие для Киева
Беженка с Украины разделась для участия в скандальном британском телешоу
"Как побороть тягу к сладкому": эксперт дала совет
Питание после тренировки: что есть, чтобы восстановиться

NYT: США устанавливают на Украине датчики для определения силы радиации и ядерного взрыва

1:13
Мир

Американские специалисты занимаются установкой на Украине датчиков, способных улавливать радиацию, а также фиксировать местоположение ядерного взрыва и его мощность. Об этом сообщает издание New York Times.

NYT: США устанавливают на Украине датчики для определения силы радиации и ядерного взрыва

"Если на Украине случится ядерная катастрофа, будь то выброс радиации из атомного реактора или взрыв ядерного оружия… анализ ученых будет быстро предоставлен органам правительства США и центрам принятия решений в регионе", — говорится в статье.

Авторы утверждают, что это делается для того, чтобы вовремя принять меры для защиты здоровья граждан.

Киевские власти дали американцам "добро" на установку этих датчиков на всей территории Украины. Параллельно Вашингтон руководит сбором необходимых данных и подготовкой специалистов.

В США заявили, что размещение сенсоров поможет точно установить, какая сторона является виновной за ядерный взрыв, если таковой произойдёт. При этом авторы отметили, что если источником катаклизма станет не ракета, а специально доставленное на место ядерное оружие, то выявить виновного не получится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Военный стратег: "Россия применит ядерку, но не по Украине"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ, заявил Сладков

Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.

Сладков: генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ
РВ: в зоне спецоперации на Украине военные ВС России уничтожили боевика-перебежчика из РФ
Армия России ликвидировала украинского анархиста Дмитрия Петрова
О возможных космических сражениях предупредил Гундаров
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Последние материалы
Украинский военный эксперт Черник: Россия обязательно распадётся, но не сейчас
Врач Александр Мясников назвал гражданам РФ признаки предиабета
Потерь ВСУ под Купянском "нет": пропавшие без вести, несуществующие для Киева
Беженка с Украины разделась для участия в скандальном британском телешоу
"Как побороть тягу к сладкому": эксперт дала совет
Питание после тренировки: что есть, чтобы восстановиться
Бронегруппа ВСУ на трёх БМП смогла прорваться к Артёмовску, но попала в засаду армии России
Малыш и таинство: Святое причастие
Bild*: украинский спецназ собирается форсировать Днепр на байдарках
Актёр Дмитрий Нагиев стал ведущим премии "Женщина года" в московском клубе Crocus City Hall
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников