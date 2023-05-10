Tecnologia e Defesa: Украина запросила у Бразилии 450 бронетранспортёров Guarani

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Киевский режим направил Бразилии запрос на покупку 450 единиц бронетранспортёров Guarani. Корреспонденты информационного издания Tecnologia & Defesa пишут об этом, уточняя, что в качестве аргумента украинская сторона назвала гуманитарные нужды.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/35277

Из материала бразильской газеты следует, что БТР Guarani в медицинском варианте необходимы украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.