Киевский режим направил Бразилии запрос на покупку 450 единиц бронетранспортёров Guarani. Корреспонденты информационного издания Tecnologia & Defesa пишут об этом, уточняя, что в качестве аргумента украинская сторона назвала гуманитарные нужды.
Из материала бразильской газеты следует, что БТР Guarani в медицинском варианте необходимы украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
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