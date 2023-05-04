Западные страны несут полную ответственность за действия, которые в настоящий момент предпринимает Киев. В этом убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя ночную атаку беспилотников на Кремль, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что именно Запад несёт ответственность за подобные действия Киева. Сейчас им руководят вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы, как полагает чиновник.
""Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", — заявила Захарова.
Несмотря на налёт беспилотников на Кремль, как стало известно, визит президента Киргизии Жапарова в Москву состоится. Руководитель республики окажется единственным иностранным лидером, который будет присутствовать на параде Победы 9 мая.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.