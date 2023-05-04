Мария Захарова: за всё, что творит киевский режим, отвечают его вашингтонские и лондонские родители

1:07 Your browser does not support the audio element. Россия

Западные страны несут полную ответственность за действия, которые в настоящий момент предпринимает Киев. В этом убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: РБК

Комментируя ночную атаку беспилотников на Кремль, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что именно Запад несёт ответственность за подобные действия Киева. Сейчас им руководят вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы, как полагает чиновник.

""Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", — заявила Захарова.

Несмотря на налёт беспилотников на Кремль, как стало известно, визит президента Киргизии Жапарова в Москву состоится. Руководитель республики окажется единственным иностранным лидером, который будет присутствовать на параде Победы 9 мая.

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