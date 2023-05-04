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Newsweek: в ISW считают инсценировкой атаку БПЛА со взрывчаткой на Кремль

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Мир

Маловероятно, что украинские беспилотники смогли бы добраться до центра российской столицы, так как вокруг Кремля имеется многоуровневая система противовоздушной обороны.

Newsweek: в ISW считают инсценировкой атаку БПЛА со взрывчаткой на Кремль
Фото: Вадим Савицкий

К такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны (ISW), которые не исключают, что атака могла быть инсценирована властями РФ.

"Россия инсценировала этот инцидент в преддверии празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить россиянам украинский кризис как нечто экзистенциальное", — цитирует аналитиков издание Newsweek.

В ISW предполагают, что таким образом власти хотят сплотить граждан страны и заранее подготовить население к новой волне мобилизации.

Ранее противоположное мнение высказал французский политик, который обвинил в атаке на Кремль Соединённые Штаты, желающие развязать Третью мировую войну.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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