Маловероятно, что украинские беспилотники смогли бы добраться до центра российской столицы, так как вокруг Кремля имеется многоуровневая система противовоздушной обороны.
К такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны (ISW), которые не исключают, что атака могла быть инсценирована властями РФ.
"Россия инсценировала этот инцидент в преддверии празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить россиянам украинский кризис как нечто экзистенциальное", — цитирует аналитиков издание Newsweek.
В ISW предполагают, что таким образом власти хотят сплотить граждан страны и заранее подготовить население к новой волне мобилизации.
Ранее противоположное мнение высказал французский политик, который обвинил в атаке на Кремль Соединённые Штаты, желающие развязать Третью мировую войну.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.