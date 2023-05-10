Руководство киевского режима допустило серьёзную ошибку, когда перенесло боевые действия в мирные города. Это преступление против жителей Украины, заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу.
Он подчеркнул, что столкновения должны происходить между армиями на открытом пространстве, а не во дворах мирных граждан.
"Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боёв, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах", — указал Христу в беседе с РИА Новости.
Генерал отметил, что такая тактика ведения боевых действий запрещена международными законами.
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