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Генерал Павлос Христу: Киев совершил преступление и перенёс бои в города с мирными жителями

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Мир

Руководство киевского режима допустило серьёзную ошибку, когда перенесло боевые действия в мирные города. Это преступление против жителей Украины, заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу.

Генерал Павлос Христу: Киев совершил преступление и перенёс бои в города с мирными жителями
Фото: warfiles.ru

Он подчеркнул, что столкновения должны происходить между армиями на открытом пространстве, а не во дворах мирных граждан.

"Это военное преступление, когда ты бомбишь и воюешь, и держишь население посреди боёв, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах", — указал Христу в беседе с РИА Новости.

Генерал отметил, что такая тактика ведения боевых действий запрещена международными законами.

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Украина атакует Кремль / Китай голосует против РФ в ООН / База США в Финляндии
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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