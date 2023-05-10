Во время судебного заседания в Нью-Йорке присяжные признали бывшего американского президента Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования экс-журналистки Elle Джин Кэролл.
Как сообщает CNN, суд постановил, что Трамп должен понести наказание за домогательства, совершённые ещё в 1996 году. При этом присяжные отказались обвинять экс-главу США в изнасиловании Кэролл, хотя именно с таким заявлением журналистка обратилась к американским правоохранителям.
Теперь Трампу предстоит выплатить два миллиона долларов в качестве морального ущерба, чтобы урегулировать гражданский иск, а также три миллиона долларов за клевету против Кэролл и нанесение ущерба её репутации.
В собственной соцсети Truth Social политик назвал решение суда позорным. По его мнению, власти США продолжают "величайшую охоту на ведьм".
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что официальный Вашингтон решил "добить" кандидата в президенты США Трампа давним делом об "изнасиловании".
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