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CNN: присяжные признали Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования журналистки Джин Кэрролл

1:10
Мир

Во время судебного заседания в Нью-Йорке присяжные признали бывшего американского президента Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования экс-журналистки Elle Джин Кэролл.

CNN: присяжные признали Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования журналистки Джин Кэрролл
Фото: Instagram* Дональда Трампа

Как сообщает CNN, суд постановил, что Трамп должен понести наказание за домогательства, совершённые ещё в 1996 году. При этом присяжные отказались обвинять экс-главу США в изнасиловании Кэролл, хотя именно с таким заявлением журналистка обратилась к американским правоохранителям.

Теперь Трампу предстоит выплатить два миллиона долларов в качестве морального ущерба, чтобы урегулировать гражданский иск, а также три миллиона долларов за клевету против Кэролл и нанесение ущерба её репутации.

В собственной соцсети Truth Social политик назвал решение суда позорным. По его мнению, власти США продолжают "величайшую охоту на ведьм".

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что официальный Вашингтон решил "добить" кандидата в президенты США Трампа давним делом об "изнасиловании".

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Биография Дональда Трампа
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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