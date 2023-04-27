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Американист Дудаков: оппозиция пытается сделать из Трампа "насильника"

2:04
Мир

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, представители демократической партии решили "добить" кандидата в президенты США Дональда Трампа давним делом об "изнасиловании", о котором решила рассказать журналистка и писательница Джин Кэрролл спустя 30 лет после "произошедшего".

Американист Дудаков: оппозиция пытается сделать из Трампа "насильника"

Политолог согласен, что давнее дело якобы об "изнасиловании" — незначительная мелочь, это обычный гражданский иск, и самое большее, что грозит по нему Трампу, если его признают виновным — это штраф на небольшую сумму.

Однако американские СМИ могут раздуть шумиху из этого пустякового дела, очернив Трампа и изрядно подпортив ему репутацию. А это, в свою очередь, может сильно помешать ему на предстоящих президентских выборах.

"В этом случае мэйнстримовые СМИ смогут налепить на него клеймо "насильника", и таким образом воздействовать на аудиторию. Типа "Как вы будете голосовать за человека, которого суд признал насильником?" Таким образом, демократы рассчитывают нанести по Трампу сильный репутационный удар", — сказал Дудаков в беседе с ФАН.

Этим делом будут стараться воспользоваться демократы, пытаясь потопить Трампа под тяжестью многочисленных судебных исков. Однако сыграют эти старания против него, или, наоборот, увеличат популярность Трампа среди "колеблющихся" американцев, покажет только время, заключил Дудаков.

Ранее Джин Кэрролл обвинила Трампа в "изнасиловании", случившемся, по её словам, 30 лет назад в кабинке для переодевания в магазине одежды. Журналистка сообщила, что Трамп якобы приобрёл ей нижнее бельё, попросил его примерить, во время чего уговорил вступить с ним в интимные отношения. При этом рассказ Кэрролл вызывает большие сомнения, потому что журналистка почему-то решила предать огласке эту историю только сейчас, спустя 30 лет после того, как она, по её словам, произошла.

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Дональд Трамп: Выборы в США отменены не будут!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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