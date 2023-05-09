Читатели Die Welt* предложили отправить экс-посла Украины Мельника сражаться в рядах ВСУ

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Заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника нужно отправить на линию боевого соприкосновения после критики в адрес украинского посла в Берлине Алексея Макеева. Такое мнение выразили читатели немецкого издания Die Welt*.

Фото: babel.ua

По их словам, отношение Запада к Киеву ухудшилось из-за грубого поведения Мельника. Пользователи отметили, что презирают дипломата за его манеры. Как пояснил один из комментаторов, Мельник продемонстрировал всему миру "истинное лицо Украины".

"Отправьте его сражаться на поле боя, и он сразу же завопит о мирных переговорах", — добавил другой читатель.

Немцы сочли Мельника "мерзким" человеком. Они считают, что его вопиющие требования и оскорбления негативно сказались на имидже Украины.

Ранее замглавы МИД Украины призвал Макеева "поднять ягодицы со стула" и добиться поставок истребителей и кораблей для нужд украинской армии.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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