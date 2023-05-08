Балицкий: силы РФ готовы сдержать натиск ВСУ и перейти в наступление в Запорожской области

Военнослужащие российской армии готовы к успешному отражению возможного наступления со стороны боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

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Руководитель региона проинформировал о полной готовности материально-технической базы, а также о том, что противника отлично видно. Бойцы ВС РФ создали довольно хорошие укрепления на линии соприкосновения огня, резюмировал Балицкий.