Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев восьмого-девятого мая посетит Россию и примет участие в Параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Вместе с этим он добавил, что в Тверской области руководитель страны посмотрит на Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий. Ещё Токаев посетит братскую могилу в Трубино, отметил Желдибай. Известно, что там похоронен дядя лидера Касым Болтаев.
"Девятого мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — подчеркнул пресс-секретарь Токаева.
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