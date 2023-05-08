Президент Казахстана Токаев приедет в Россию на День Победы

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев восьмого-девятого мая посетит Россию и примет участие в Параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Вместе с этим он добавил, что в Тверской области руководитель страны посмотрит на Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий. Ещё Токаев посетит братскую могилу в Трубино, отметил Желдибай. Известно, что там похоронен дядя лидера Касым Болтаев.

"Девятого мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — подчеркнул пресс-секретарь Токаева.

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