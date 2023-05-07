Эстония увеличит личный состав армии до 43 700 человек при объявлении мобилизации

0:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Правительство Эстонии намерено практически вдвое нарастить численность личного состава армии в том случае, если будет объявлена мобилизация. Об этом проинформировали сегодня в пресс-службе Минобороны страны.

Фото: phonoteka.org

Власти сообщили о том, что в условиях военного времени личный состав Сил обороны вырастет с текущего показателя в 26 700 до отметки в 43 700 военных.