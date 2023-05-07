Правительство Эстонии намерено практически вдвое нарастить численность личного состава армии в том случае, если будет объявлена мобилизация. Об этом проинформировали сегодня в пресс-службе Минобороны страны.
Власти сообщили о том, что в условиях военного времени личный состав Сил обороны вырастет с текущего показателя в 26 700 до отметки в 43 700 военных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.