Эстония инициировала предоставление Украине чёткой программы по вступлению в НАТО

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Одной из целей эстонской стороны в рамках работы саммита НАТО в Вильнюсе будет предоставление украинскому государству чёткого плана для вхождения в состав альянса. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна проинформировал об этом в ходе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, состоявшихся в Брюсселе.

Фото: regnum.ru

Политики детально обсудили дальнейшие меры поддержки киевского режима, а также процесс подготовки к саммиту, который пройдёт в июле текущего года.

Из сообщения пресс-службы МИД Эстонии следует, что единственной гарантией безопасности Украины Цахкна считает её членство в НАТО, пишет информагентство "Интерфакс".