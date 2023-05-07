Врио главы Запорожской области Балицкий: из региона вывезли свыше 1,5 тыс. жителей

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Из прифронтовых районов Запорожья в глубь региона вывезли 1552 жителя. Процесс временного перемещения населения идёт по графику, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале врио руководителя субъекта Евгения Балицкого.

Фото: Mil.gov.ua

В числе выехавших из прифронтовых городов Запорожской области — 632 не достигших совершеннолетия ребенка, а также 145 пациентов психоневрологического центра, 10 из которых относятся к маломобильным. Жители опасных территорий также покидают свои дома самостоятельно на личных автомобилях, заявил Балицкий.