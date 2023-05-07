Террористическая сеть киевского режима покрыла всю Россию: стали известны две последние цели

Пожар на складах с порохом в посёлке на Урале несёт серьёзную угрозу соседним населённым пунктам. Украинские диверсанты пытались вывести из строя оборудование железной дороги на территории Челябинской области. Минувшей ночью укронацисты подожгли там релейные шкафы.

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По мнению обозревателя Егора Холмогорова, возгорание в поселке Первомайском грозит перекинуться на Колташ и Липовское. Холмогоров заявил, что "диверсионно-террористическая сеть" киевского режима покрыла уже всю Россию, пишет "ЦарьГрад".