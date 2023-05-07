Пожар на складах с порохом в посёлке на Урале несёт серьёзную угрозу соседним населённым пунктам. Украинские диверсанты пытались вывести из строя оборудование железной дороги на территории Челябинской области. Минувшей ночью укронацисты подожгли там релейные шкафы.
По мнению обозревателя Егора Холмогорова, возгорание в поселке Первомайском грозит перекинуться на Колташ и Липовское. Холмогоров заявил, что "диверсионно-террористическая сеть" киевского режима покрыла уже всю Россию, пишет "ЦарьГрад".
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Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.