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Террористическая сеть киевского режима покрыла всю Россию: стали известны две последние цели

Мир

Пожар на складах с порохом в посёлке на Урале несёт серьёзную угрозу соседним населённым пунктам. Украинские диверсанты пытались вывести из строя оборудование железной дороги на территории Челябинской области. Минувшей ночью укронацисты подожгли там релейные шкафы.

Террористическая сеть киевского режима покрыла всю Россию: стали известны две последние цели
Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

По мнению обозревателя Егора Холмогорова, возгорание в поселке Первомайском грозит перекинуться на Колташ и Липовское. Холмогоров заявил, что "диверсионно-террористическая сеть" киевского режима покрыла уже всю Россию, пишет "ЦарьГрад".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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