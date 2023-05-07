Киев не получит С-400: Турция отказалась от сотрудничества с США

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Боевики киевского режима рискуют остаться без ЗРС С-400. Турецкое правительство отказалось сотрудничать с Соединёнными Штатами. Вашингтон ранее предлагал Анкаре отправить свои на Украину партию С-400. Однако, там ответили отказом. Из недавнего заявления руководителя МИД Мевлюта Чавушоглу следует, что США сейчас активно пытаются решить актуальную для них проблему с поставкой ЗРК.

Фото: qha.com.tr

Турция может также получить ЗРК Patriot, если будет удовлетворена предложением США. Между тем, какие-либо иные инициативы Белый дом пока не озвучивал, пишет "ЦарьГрад".