Боевики киевского режима рискуют остаться без ЗРС С-400. Турецкое правительство отказалось сотрудничать с Соединёнными Штатами. Вашингтон ранее предлагал Анкаре отправить свои на Украину партию С-400. Однако, там ответили отказом. Из недавнего заявления руководителя МИД Мевлюта Чавушоглу следует, что США сейчас активно пытаются решить актуальную для них проблему с поставкой ЗРК.
Турция может также получить ЗРК Patriot, если будет удовлетворена предложением США. Между тем, какие-либо иные инициативы Белый дом пока не озвучивал, пишет "ЦарьГрад".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.