Марков об официальном завершении пандемии COVID-19: Россия начала СВО, и сразу кончилась пандемия

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Политолог Сергей Марков уверен, Россия спасла весь мир от пандемии COVID-19, начав спецоперацию на Украине.

Фото: vn-med.ru

Марков отреагировал на заявление представителей ВОЗ, которые оповестили о завершении пандемии коронавируса. Политолог предположил, что чиновники Всемирной организации здравоохранения "проспали целый год".

"Человечество отменило пандемию год назад. И даже Китай отменил уже давно. Мы с вами, Россия, начали СВО, и сразу кончилась пандемия ковида. Человечество должно быть благодарно России за отмену ковида", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале (орфография и пунктация автора сохранены).

Марков считает, что именно русские заставили всех забыть о коронавирусе, от которого, по данным ВОЗ, погибло около 20 миллионов человек на Земле.

Ранее врач Антон Ершов заявил об угрозе глобальной пандемии кори.

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