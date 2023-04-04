Врач Ершов заявил, что миру грозит глобальная пандемия кори

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Антон Ершов предупредил о возможной глобальной пандемии кори, отметив, что болезнь "будет повсюду" из-за своей уникальной заразности. Он также сообщил, что угроза распространения этой напасти возникла из-за "антивакцинальной" пропаганды, которая привела к росту числа непривитых людей.

Специалист объяснил, что признаки скорой эпидемии кори были замечены в США до пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что принцип свободы выбора в вопросах вакцинации, который используется на Западе, привёл к сокращению числа привитых людей. Отмечается, что 2021 году иммунизацию против кори пропустили рекордные 40 миллионов детей в мире.

"Эта эпидемия будет раскручиваться, поверьте, мы сейчас в начале пути. Однозначно. Корь будет повсюду. Маховик уже запущен", — рассказал Ершов в беседе с LIFE.RU.

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Ожидать ли пандемию кори?